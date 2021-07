TriCity Trail 2021. Trzy wymagające dystanse przełajowe połączone finiszem w Wejherowie ZDJĘCIA, WYNIKI

TriCity Trail 2021, czyli trzy wymagające biegi jednego dnia

14 godzin 47 minut i 16 sekund spędziła na trasie biegu przełajowego z Gdańska do Wejherowa gdynianka Ewa Kulczyk. Wraz z grupą 120 osób podjęła się bardzo trudnego zadania polegającego na jak najszybszym pokonaniu odcinka liczącego ok. 83,3 km. Mimo wielu przeciwności, momentów słabości i zawahań, nie poddała się i przecięła linię mety. Tym samym znalazła się w grupie 111 osób, którym udało się ukończyć ultramaraton w ramach zawodów CityTrail.

Do finiszowym metrów nie dotrwał natomiast m.in. Kamil Leśniak. Torunianin znakomicie rozpoczął rywalizację na najdłuższym dystansie TriCity Trail. Nie był jednak w stanie wytrzymać narzuconego sobie i rywalom tempa. Na znaczniku umieszczonym na ulicy Apollina w Chwarznie (37,2 km) miał rezultat 2:52.00. W Starej Pile (55,6 km) osłabł już - 4:34.52 - i tracił sześć minut do prowadzącego w tym momencie Artura Jendrycha ze Świdnika. Przystanął, aby poprawić oznaczenia trasy i ta przerwa kompletnie wybiła go z rytmu, a mięśnie i całe ciało odmówiły posłuszeństwa.