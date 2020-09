Trening reprezentacji Polski na stadionie Polonii. W sprzedaży nowe koszulki w stylistyce lat 70 i 80 [ZDJĘCIA]

Wcześniej okazało się, że do Warszawy nie przylecą Adam Buksa oraz Przemysław Frankowski , którzy nie dostali pozwolenia na wylot ze swoich klubów w Stanach Zjednoczonych. W zgrupowaniu nie uczestniczy także Robert Lewandowski , który potrzebuje więcej czasu na odpoczynek po zakończonej niedawno z sukcesem edycji Ligi Mistrzów. Pod jego nieobecność kapitanem drużyny narodowej będzie Kamil Glik .

W poniedziałek, 31 sierpnia rozpoczęło się w Warszawie zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, która przygotowuje się do wyjazdowych meczów Ligi Narodów z Holandią oraz Bośnią i Hercegowiną. Tego samego dnia zgrupowanie opuścił Damian Kądzior . Zawodnik przeszedł badania obrazowe kolana i po konsultacji z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim zadecydowano o potrzebie kilkudniowego leczenia.

Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował najnowszy model koszulki piłkarskiej reprezentacji Polski, w którym drużyna narodowa wystąpi 4 września w meczu z Holandią. Jak określić ten wzór? Klasyczny, wyrazisty, z godłem narodowym w centralnej części, nawiązujący stylem do niezapomnianych dla polskiej piłki lat 70. i 80. Nowa kolekcja reprezentacji obejmuje asortyment, w którego skład wchodzą t-shirty, koszulki polo, bluzy z kapturem, bluzy do hymnu, czapki z daszkiem, spodenki, getry oraz komplety dziecięce. Ceny koszulek meczowych wynoszą 380 i 570 złotych. Meczowa koszulka dziecięca to wydatek 280 złotych.