Trener Żan Tabak wrócił do Trefla Sopot. Chorwat podpisał umowę do końca sezonu 2024/2025

Koszykarze Trefla Sopot mają nowego-starego trenera

Żan Tabak drużynę z Sopotu prowadził już na początku sezonu 2012/2013 i zdobył z nią Superpuchar Polski. Otrzymał propozycję prowadzenia hiszpańskiego zespołu Caja Laboral Vitoria, a zarząd Trefla zgodził się na jego odejście. W Hiszpanii przebywał przez kolejne siedem lat, z krótką przerwą na sezon 2015/2016, gdy trenował izraelski Maccabi Tel Awiw. Do Polski wrócił przed rozgrywkami 2019/2020, kiedy to objął zespół Zastalu Zielona Góra i w ciągu dwóch lat wywalczył z nim mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, a także Puchar i Superpuchar Polski.

– Kiedy w 2012 roku Żan wyjeżdżał z Sopotu powiedziałem mu „do zobaczenia”. Wiedziałem, że jest materiałem na dobrego trenera, który w przyszłości osiągnie sukces i miałem nadzieję, że pewnego dnia wróci do naszego klubu. Teraz udało nam się do tego doprowadzić, z czego jestem bardzo zadowolony. Po ostatnim sezonie nie przystępowaliśmy do rozmów z uprzywilejowanej pozycji, jednak byliśmy zdeterminowani. Polecieliśmy do Hiszpanii, gdzie jasno przedstawiliśmy naszą sytuację, możliwości oraz wizję na kolejne lata funkcjonowania klubu. Wydaje mi się, że Żan to docenił i dlatego postanowił przyjąć naszą propozycję. Obie strony wiedzą, że osiągnięcie poszczególnych celów wymaga czasu, dlatego zdecydowaliśmy się na podpisanie długoterminowego kontraktu – mówi Kazimierz Wierzbicki, właściciel i założyciel Trefla Sopot.