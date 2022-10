Trener Raduni Stężyca przed meczem z Lechią Gdańsk: Liga jest dla nas najważniejsza, ale nie odpuścimy Pucharu Polski

W poprzedniej kolejce przegraliście z KKS-em Kalisz aż 1:5. Mecz z Lechią Gdańsk przychodzi więc w najlepszym czy najgorszym dla was momencie? Z jednej strony można szybko się zrehabilitować, ale z drugiej nie pracuje się przyjemnie po tak dotkliwej przegranej.

Sebastian Letniowski: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, choć zdecydowanie łatwiej się gra i trenuje po zwycięstwach. Z tego tytułu lepiej czuliśmy się w poprzednim sezonie, gdy tych wygranych było więcej. Przytrafił się nam lekki kryzys, z którym musimy sobie poradzić. Myślę, że Lechia jest w podobnej sytuacji do nas, ale ona potrzebuje wygranej jeszcze bardziej niż my. Jest faworytem, a i wizerunkowo potrzebuje awansu do kolejnej rundy. Traktujemy mecz z Lechią jako pewną formę treningu przed niedzielną rywalizacją z Pogonią Siedlce, bo nie ukrywamy, że liga jest dla nas najważniejsza. Oczywiście nie mówię, że z tego powodu odpuścimy Puchar Polski. Na Lechię wyjdziemy najmocniejszym składem, żeby przetrenować pewne warianty pod kątem Pogoni.