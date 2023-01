Trener Raduni Steżyca: Chcę się piąć w lidze. z Ostapem Markewyczem, nie tylko o piłce rozmawia Maciej Krajewski

Radunia Stężyca z nowym trenerem. Ostap Markewycz podjął pracę w powiecie kartuskim

MK: Wicemistrzostwo Hiszpanii i młodzieżowy Puchar Króla z drużyną U-19 CF Villareal; samodzielnie prowadzone FC Agrobiznes, Czernomorca Odessa i FK Mariupol w ukraińskiej ekstraklasie; na dodatek „podglądany” warsztat pracy m.in. Vincente del Bosque w reprezentacji Hiszpanii, Zinedine Zidana w Realu Madryt czy Diego Simeone w stołecznym Atletico. Myślę, że niedopowiedzeniem by było stwierdzić, iż to dość imponujące CV. Co wobec tego posiadacz takiego dorobku ujrzał w II-ligowym zespole z Kaszub?[/b]

Ostap Markewycz: Może to moje polskie korzenie, a może dobry kierunek, w jakim idzie polska piłka nożna? Wiadomo, że w tym wszystkim są elementy, które też chciałbym zmienić, też pragnąłbym inaczej rozwiązać, ale to już temat na inną, dłuższą rozmowę.

Niemniej rozumiem to pytanie. Gdy po raz pierwszy mi zaproponowano posadę trenera Raduni Stężyca, odmówiłem. Już byłem, chociażby na poziomie I ligi w Ukrainie. A to nie jest typowe dla trenerów robić taki krok wstecz. Kilka razy odmawiałem, ale przekonali mnie, żebym chociaż przyjechał i zobaczył, jak to tutaj jest. Akurat mi to pasowało wtedy, więc stwierdziłem „Czemu nie?”. Kiedyś, chyba 20 lat temu, byłem już w tych okolicach - w Gdańsku, Gdyni. Bardzo mi się tu podobało wtedy.