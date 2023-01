Trendy w aranżacji 2023. Jak urządzić kuchnię, by była nowoczesna i wielofunkcyjna?

Trendy w aranżacji kuchni

Nowoczesna kuchnia to nie tylko funkcjonalne pomieszczenie służące do codziennego przyrządzania posiłków. To serce całego domu, komfortowe miejsce spotkań towarzyskich i przytulna przestrzeń, w której można przyjemnie spędzać czas z rodziną. W nowoczesnych trendach aranżacyjnych królują otwarte kuchnie z wyspą. Taki układ to zaakcentowanie kuchni jako najważniejszego pomieszczenia w całym domu. To swoisty hołd dla idei ogniska domowego. Otwarta kuchnia to wnętrze wielofunkcyjne, w którym subtelnie przeplatają się domowe przestrzenie. Starannie wkomponowana w wystrój wyspa dzieli dom na strefy – kuchenną i wypoczynkową. Ponadto stanowi miejsce do wspólnego przygotowywania posiłków. Otwarta kuchnia to miejsce przytulne, klimatyczne, wypełnione dobrym stylem. Stworzone do tego, by spędzać czas w gronie najbliższych.