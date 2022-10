Trefl Sopot wygrywa ze Spójnią Stargard i melduje się na podium Energa Basket Liga

30 października 2020 roku w niedzielę o godzinie 17:30 Trefl Sopot zmierzył się z PGE Spójnią Stargard. Sopocka drużyna przed meczem zajmowała 5 miejsce a goście 9. Sopocianie wygrali mecz pewnie 91 do 79, ale nie obyło się bez niespodzianek.

Trefl Sopot-Spójnia Stargard

Pierwsza kwarta meczu była bardzo wyrównana. Zakończyła się wynikiem 26 do 24 dla Trefla. W drugiej to goście zwyciężyli, zdobywając 19 punktów. Sopocianie zdobyli natomiast 14 i wydawać się mogło, że do końca meczu ważyć się będą losy tego spotkania.