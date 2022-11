Trefl Gdańsk wrócił na zwycięską ścieżkę i czeka na "mecz kaszubski", który już w piątek, 11 listopada w Ergo Arenie

Trefl Gdańsk rozgrzewa się przed meczem kaszubskim w Ergo Arenie

Do składu Trefla Gdańsk wrócił Bartłomiej Bołądź i od razu dało to znaczący skok jakościowy. Przede wszystkim Lukas Kampa (MVP spotkania) miał większe pole manewru, wykorzystując skutecznego atakującego. A Bołądź we wtorkowym meczu z Indykpolem AZS-em Olsztyn zdobył 18 punktów. 58-procentowa skuteczność w ataku to wynik bardzo dobry.

W hali w Iławie z bardzo dobrej strony pokazał się także Mikołaj Sawicki. 23-letni przyjmujący zdobył 15 punktów (skuteczność w ataku 61 procent), a miał też trzy asy serwisowe. Cztery punkty blokiem dorzucił także Patryk Niemiec, który zakończył spotkanie z olsztyńską drużyną z dorobkiem 10 punktów.

Trefl Gdańsk w Iławie rozprawił się z Indykpolem AZS-em Olsztyn w 88 minut, wygrywając pewnie 3:0 i pozwalając rywalom na uzbieranie 15 punktów w dwóch setach! To budujące po dwóch ostatnich przegranych z tuzami PlusLigi, czyli Zaksą Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglem. Wówczas na boisku zabrakło jednak Bołądzia.