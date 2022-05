Trefl Gdańsk - siatkarska drużyna skrojona na miarę. W sezonie 2021/2022 zabrakło efektu "wow"

W sezonie 2021/2022 Trefl Gdańsk dysponował budżetem szacowanym na 6 milionów złotych. To suma, która pozwala na zbudowanie solidnego zespołu, ale nie najlepszego. Topowe kluby nad Wisłą mają budżety na poziomie 15 milionów złotych. Takie pieniądze są w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, czy Jastrzębskim Węglu. To zespoły, które dominują na krajowym podwórku, a na dokładkę wyróżniają się w prestiżowej Lidze Mistrzów. W poprzednich rozgrywkach Zaksa wygrała w Europie, a w finale PlusLigi potknęła się na Jastrzębskim Węglu. W tych rozgrywkach znów może błysnąć w Lidze Mistrzów (22 maja w Lublanie zmierzy się w finale z włoskim Trentino Volley). Będzie też miała okazję, do rewanżu, ponieważ znów zagra w krajowym finale z rywalem z Jastrzębia-Zdroju.

Pieniądze jednak szczęścia nie dają i tę życiową prawdę znają w Rzeszowie. Asseco Resovia - z największym budżetem PlusLigi szacowanym na 18 mln złotych - zakończyła sezon dopiero na piątym miejscu. Ba, to wyjątkowo nieudolny sportowo klub. Co roku zatrudnia gwiazdy, płacąc najlepszym siatkarzom w kontraktach ponad 1 mln złotych, a od sezonu 2016/2017 nie jest w stanie zapewnić sobie miejsca na podium. Wcześniej było to normą.