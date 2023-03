Trefl Gdańsk nie był taki mocny od pięciu sezonów. 19 ligowych zwycięstw żółto-czarnych, a jeszcze mogą się poprawić Rafał Rusiecki

Siatkarski mecz GKS Katowice - Trefl Gdańsk 16.03.2023 Lucyna Nenow Zobacz galerię (12 zdjęć)

PlusLiga 2022/2023. Siatkarze Trefla Gdańsk w wyjazdowym spotkaniu z GKS-em Katowice zagarnęli kolejne trzy punkty za wygraną 3:0. Dla zawodników Igora Juricicia to 19 zwycięstwo w 28 spotkaniu ligowym. Do końca sezonu zasadniczego pozostały im już tylko dwa. Jeśli sięgnąć wstecz, to tak dobrze żółto-czarnym nie szło od rozgrywek 2017/2018.