Trefl Gdańsk na wyjazdach nie punktuje. W sobotę nasi siatkarze przegrali w Bełchatowie ze Skrą

PGE Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk 15.10.2022

Czwarty mecz sezonu 2022/2023 nie dał siatkarzom Trefla Gdańsk powodów do radości. Żółto-czarni w Bełchatowie znakomicie zaczęli zawody. Zważywszy na to, że to gospodarze prowadzili w inauguracyjnej partii już 6:2, 16:12, a następnie 20:16. Końcówka należała jednak do podopiecznych trenera Igora Jurcicia.

Tak dobrze nie było już w kolejnych odsłonach, w których Skra wykazywała się większą dojrzałością. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się włoski przyjmujący Filippo Lanza. Bełchatowianie mogli także liczyć na świetny duet swoich środkowych - Karol Kłos i Mateusz Bieniek.

Gdańszczanie nie odstawali w najważniejszych elementach siatkarskiego rzemiosła. W polu serwisowym byli lepsi (6-5), a i na przyjęciu radzili sobie lepiej od rywali. Wyraźnie gorzej szło im jednak w ataku. Sam Bartłomiej Bołądź zdobył 22 punkty (skuteczność w ataku 50 procent).