Trefl Gdańsk dokonał kolejnego transferu przed nowym sezonem. Kamil Droszyński nowym rozgrywającym

Kamil Droszyński to 25-letni zawodnik, który w Polsce występował w Cerradzie Enei Czarnych Radom, PGE Skrze Bełchatów i Indykpolu AZS-ie Olsztyn, a ostatnie dwa lata spędził poza granicami naszego kraju. Najpierw w niemieckiej Bundeslidze, a następnie w belgijskiej Volleylidze. W Polsce zdobył Superpuchar Polski ze Skrą Bełchatów w 2018 roku.

Gdańszczanie potrzebowali kolejnego rozgrywającego po rozstaniu z Łukaszem Kozubem.

- Możliwość zakontraktowania w zeszłym sezonie Lukasa Kampy spowodowała pewne roszady na pozycji rozgrywającego. Łukasz Kozub miał wówczas ważny, trzyletni kontrakt, ale jak pojawiła się okazja pozyskania mistrza Polski, nie mogliśmy tego przegapić. Po rozmowach z Łukaszem i jego menedżerem, biorąc pod uwagę rozwój zawodnika, wspólnie doszliśmy do wniosku, że najlepszą opcją będzie rozwiązanie umowy, tak by Łukasz zmienił klub i grał jako typowa „jedynka”. W miejsce Łukasza szukaliśmy zawodnika już ogranego, który poradzi sobie w tak trudnych rozgrywkach, jakimi jest PlusLiga. Patrząc z perspektywy jego doświadczenia myślę, że to jest nasz dobry ruch i fantastycznie wkomponuje się w drużynę - mówi prezes Trefla Dariusz Gadomski.