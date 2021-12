Trasy spacerowe w woj. pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 18 - 19 grudnia? 10 najciekawszych tras

W woj. pomorskim nie brakuje miejsc do spacerowania. Na weekend 18 - 19 grudnia przygotowaliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić rodzinę lub przyjaciół i wspólnie poznawać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem w woj. pomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. pomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 grudnia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 grudnia w woj. pomorskim ma być 6°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🌳 Trasa spacerowa: Rezerwaty przyrody między Mirachowem a Sianowem Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 2

Dystans: 22,62 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podejść: 1 015 m

Suma zejść: 1 026 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto Pojezierze Kaszubskie jak nietrudno domyślić się to obszar bogaty w przepiękne akweny: jeziora, liczne rzeki, torfowiska. Tym razem odwiedziliśmy północne rejony tego malowniczego dość mocno pofałdowanego obszaru, między miejscowościami: Sianowo i Mirachowo. Na trasie naszej wędrówki zapoznaliśmy się z ochronnym obszarem bagien i torfowisk, które należą do unikatowych miejsc nie tylko w skali regionu, ale także i Polski.

Rezerwaty: Staniszewskie Błoto i Leśne Oczko Występujące w południowej części Lasów Mirachowskich - rezerwaty przyrody -Staniszewskie Błoto i Leśne Oczko niegdyś porośnięte były bezleśnymi mszarami, tworzonymi przez mchy torfowce. Niestety na skutek prowadzonych odwodnień, wykonanych i wielokrotnie odnawianych, aby prowadzić tu gospodarkę leśną ten unikatowy krajobraz, przypominający nieco torfowiska Laponii, całkowicie zanikł. Wysychająca kopuła zarosła borami bagiennymi i z czasem postępowania spadku poziomu wody uległa całkowitej degradacji. Mimo założonych rezerwatów przyrody tereny te nigdy nie odrodziły się, niemniej jednak tworzą unikatowy krajobraz nie tylko w skali regionu ale i kraju. Nasza wędrówka i wrażenia

Wspomniane powyżej rezerwaty przyrody łączą wspólne cechy wszechobecnych mchów i porostów oraz bujnych borów bagiennych, które rozdzielone są licznymi przepustami wody i większymi rozlewiskami. Teren ten jest zupełnie dziki. W obrębie rezerwatów nie wiedzie żaden ze szlaków turystycznych. Chcąc zaznajomić się z tutejszą przyrodą najlepiej zaopatrzyć się w mapę z dobrą skalą i poruszać się widocznymi dla oka ścieżkami. Wędrówki w porach wilgotnych są bardzo utrudnione. Większość ścieżek jest zalana wodą, dlatego też najlepiej zaopatrzyć się w wysokie, najlepiej wodoodporne buty trekkingowe lub kalosze. Wielką zagadką są też drewniane kładki okalające niektóre torfowiska. Niestety w żadnym z miejsc, gdzie się rozpoczynają lub kończą nie ma żadnej informacji o kierunku w którym zmierzają, ani po co w ogóle istnieją... ot taki psikus tutejszych leśników.

Tak w dużym skrócie wyglądają rezerwaty przyrody: Staniszewskie Błoto, Leśne Oczko, a także Kurze Grzędy i Jezioro Turzycowe, z którymi mieliśmy okazję zapoznać się przy wcześniejszych wizytach w Lasach Mirachowskich. Nieco inaczej prezentuje się Rezerwat Przyrody Staniszewskie Zdroje. Rezerwat: Staniszewskie Zdroje: Obejmuje obszar krawędziowy doliny górnej Łeby. Wiodąca przez sam środek ścieżka najpierw stromo opada ukazując ogrom tutejszych wąwozów, a następnie mozolnie pnie się z powrotem ku najwyższym partiom lasu. Wędrując stromym zboczem trzeba liczyć się z wieloma przeszkodami w postaci zwalonych konarów drzew oraz licznymi źródłami potoków, które przecinają ścieżkę. Pojezierze Kaszubskie: Pojezierze Kaszubskie to obszar, który zaskakuje za każdym razem kiedy realizujemy kolejne wypady zarówno piesze, jak i rowerowe. Niezliczona sieć dróg, polnych i leśnych duktów, które wiją się pośród dziesiątek przepięknych jezior, lasów, łąk i pól, stanowią ogromny potencjał dla wszelakich form turystyki i rekreacji. Odległość Trójmiasta od leśnych, kaszubskich krajobrazów jest dodatkową zachętą do aktywnego spędzania wolnego czasu. I choć trasę naszej wycieczki ułożyliśmy palcem po mapie, w rzeczywistości okazała się ona całkiem miłą wędrówką godną polecenia. Wiadomo, że przy układaniu trasy na podstawie mapy w nieznajomym terenie, mogą pojawić się różne niespodzianki. Tak też było i tym razem, ale co to za wycieczka bez przygód i spontanicznych decyzji… taki już urok naszych wycieczek, z dala od szos i cywilizacji.

Kościół szachulcowy w Sianowie: We wsi naszą uwagę przyciągnął także bardzo charakterystyczny szachulcowy kościół pochodzący z roku 1816. Zostaliśmy tu chwilę, zapoznając się z jego historią. Wewnątrz kościoła znajdują się trzy XVIII-wieczne ołtarze oraz słynąca z cudów XV-wieczna figura Madonny. Rzeźba ta, wg legendy, znaleziona została przez dzieci pod krzakiem paproci. Pożary poprzednich kościołów stojących w tym miejscu za każdym razem oszczędzały cudowną figurkę. W 1966 roku dokonano koronacji rzeźby, nadając jej miano Królowej Kaszub.

🌳 Trasa spacerowa: Mewia łacha - zachodni brzeg ujścia Wisły Początek trasy: Nowy Staw

Stopień trudności: 1

Dystans: 7,3 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 32 786 m

Suma podejść: 61 693 m

Suma zejść: 61 697 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca WiWok

Króciutka wycieczka, tylko 7 km ale minimum, jakie jej musimy poświęcić, to 2,5 godziny. Bo jest tu i las, i rzeka, i jeziorko, wydmy, plaża i olbrzymia ilość informacji na tablicach. Najciekawsze rzeczy dzieją się o wschodzie, więc jeśli ktoś lubi przyrodę, powinien tu zjawić się jeszcze przed świtem, by zająć dobre miejsca w teatrze natury. Kormorany, mewy i czaple w letnie dni są tu codziennie, więc o każdej porze jest czemu się przyglądać. Tak więc te 7 kilometrów może nam zająć cały dzień.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Lasy Mirachowskie Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1

Dystans: 22,78 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podejść: 1 574 m

Suma zejść: 1 554 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto Urokliwy kompleks Lasów Mirachowskich obejmuje kilka rezerwatów przyrody oraz wiele ciekawych miejsc jak m.in. punkty widokowe: Zamkowa Góra, bądź Szczelina Lechicka. Obszar ten leży w północnej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Warto go zobaczyć nie tylko wędrując ale także z siodełka roweru, wszak mnóstwo tu ciekawych leśnych duktów i dróg gruntowych pozbawionych ruchu samochodów.

🌳 Trasa spacerowa: Gdańskie bastiony nad Opływem Motławy + Łąkowa po rewitalizacji Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1

Dystans: 8,39 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 230 m

Suma zejść: 229 m Trasę dla spacerowiczów poleca Rfx Spacer zaczynamy pod Urzędem Wojewódzkim, kierujemy się na plac Wałowy, a następnie prosto na Bastion św. Gertrudy. Podziwiamy piękne widoki, schodzimy w dół, mijamy Bramę Nizinną by wspiąć się na szczyt Bastionu Żubr. Widać stąd m, in. panoramę Głównego Miasta. Nieopodal znajduje się Śluza Kamienna Grodza (z 4 wieżyczkami zwanymi dziewicami) oraz ruiny starego XVII wiecznego młyna. Dalej podążamy wzdłuż Opływu Motławy odwiedzając kolejno Bastiony Wilk, Wyskok, Miś, Królik. Za ostatnim z nich po kładce na wysokości ulicy Modrej przechodzimy na Olszynkę, by mostem na wysokości Zawodzia wrócić do Śródmieścia. Okrążamy siedzibę Straży Miejskiej (razem z ich strzelnicą) oraz Zespół Szkół Samochodowych. Za Stadionem GKS Wybrzeże kontynuujemy spacer drugą stroną opływu Motławy i skrótem przez Chłodną docieramy na Łąkową. Ulica ta przeszła w ostatnim czasie rewitalizację, odnowiono niektóre kamienice, wyremontowano nawierzchnię, środkiem ulicy poprowadzono deptak z nowymi drzewkami i małą architekturą. Mijamy dawną zajezdnię tramwajową i zmierzamy w drogę powrotną przez Redutę Wilk, Śluzę Kamienną, by przy Bramie Nizinnej skręcić w ul. Dolna Brama, odwiedzić przystań przy Żabim Kruku i po okrążeniu Baszty Białej zakończyć spacer.

🌳 Trasa spacerowa: Bca - Zbiczno - Bca Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 2

Dystans: 30,61 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podejść: 1 712 m

Suma zejść: 1 668 m Wojciechstypa poleca tę trasę Trasa wymyślona specjalnie, żeby przejść całą ścieżkę rowerową z Brodnicy do Zbiczna "Jaśkowa Droga".

🌳 Trasa spacerowa: Kępa Redłowska- militarnie Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1

Dystans: 7,62 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 231 m

Suma zejść: 249 m Trasę dla spacerowiczów poleca Max_c74 Część obiektów 11. Bateria Artylerii Stałej (BAS) leży w granicach zamkniętej jednostki wojskowej w północno – zachodniej części Rezerwatu „Kępa Redłowska”. Odremontowane stanowiska ogniowe z armatami znajdują się na ogólnodostępnym terenie - ok. 700 m na południe od Polanki Redłowskej. Prowadzi do nich żółty Szlak Kępy Redłowskiej.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Jantarowy - pieszy żółty (Mierzeja Wiślana) ver. 2015 Początek trasy: Nowy Staw

Stopień trudności: 1

Dystans: 44,53 km

Czas trwania spaceru: 95 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 569 m

Suma podejść: 2 800 m

Suma zejść: 2 794 m JJ_Active poleca tę trasę na spacer

Szlak Jantarowy - długość: 52 km Mikoszewo (przeprawa promowa) - Jantar - Stegna - Sztutowo - Przebrno - Krynica Morska (przystań żeglugi). Szlak rozpoczyna się w Mikoszewie przy przeprawie promowej. Następnie wiedzie przez nadmorskie lasy, przechodząc przez miejscowość Jantar i Stegna. Dalej przechodzi koło KL Stutthof, za Sztutowem wchodzi na teren Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Przechodzi przez Przebrno, gdzie przekracza dawną granicę Wolnego Miasta Gdańska. Cały czas widzie lasami na wschód, aż do Wielbłądziego Grzbietu, gdzie zawraca w kierunku zachodnim. Kończy swój bieg w porcie jachtowym w Krynicy Morskiej.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wdzydzki Park Krajobrazowy / pętla z Czarliny Początek trasy: Kościerzyna

Stopień trudności: 2

Dystans: 20,45 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podejść: 1 152 m

Suma zejść: 1 157 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto

Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów. Zwykle nasze wycieczki rozpoczynamy we Wdzydzach Kiszewskich, jednak tym razem nasza pętla rozpoczynała i kończyła się z maleńkiej wsi - Czarlina. Leży ona po przeciwnej stronie Jeziora Jelenie, które dość wąską rynną rozdziela obie miejscowości.

Pierwszym celem naszej wędrówki był malowniczy cypel, z którego obserwować można tzw. krzyż jezior wdzydzkich. Na północ mamy tu wspomniane Jezioro Jelenie, a na południe – największe z tutejszych akwenów - Jezioro Wdzydze. Na przeciwległym brzegu wznosi się wieża widokowa, a dalej prosto rozpościera się przepiękny widok na Jezioro Gołuń. Zauroczeni pięknymi widokami pozwalamy sobie na mały popas nad brzegiem jeziora. Tego dnia świeci przepiękne słońce więc donikąd nam się nie spieszy.

Po krótkim odpoczynku udajemy się w kierunku Osady Rybackiej, gdzie przez drewniany most przedostajemy się na drugą stronę Wdy. Nieco dalej, rzeka wpływa do Jeziora Radolnego. My kontynuujemy naszą wędrówkę trzymając się brzegu jeziora, gdyż naszym celem jest malowniczy cypel zwany Gąsiorem. Choć na żadnej z map nie ma drogi wiodącej przy samym brzegu jeziora, zapewniamy, że w rzeczywistości biegnie tędy wąska ścieżynka, w sam raz na spacer. Na cyplu robimy postój na drugie śniadanie. W ruch idą kanapki, owoce, a także coś słodkiego, każdy wg własnego gustu i chęci. Nasyceni ruszamy dalej. Żegnamy się z ogromnym akwenem tzw. Kaszubskiego Morza i zagłębiamy się w głuszy wiecznie zielonych lasów Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Piękne barwy uzupełniają grządki suchych po zimie wrzosów – wrócimy tu jak będą kwitnąć, we wrześniu! Przemierzając pośród iglaków udajemy się w kierunku jezior: Lipno i Lipionko, nad którymi góruje platforma widokowa. Mniejsze jeziorko nadal pokrywa tafla lodu, na większym bliżej już do wiosny. Podziwiając cudowne widoki robimy kolejny piknik. Z plecaków ponownie wyjmujemy przygotowane w domu pyszności. Jest też herbata bądź kawa z termosu, aż ciężko ruszyć się dalej.

Kolejne kilometry wiodą przez bardziej otwarte przestrzenie nad jeziorami: Słupino i Słupinko. Gdzieniegdzie jednak trzeba nadkładać drogi, wszak okazuje się, że wiele gospodarstw i prywatnych działek i dochodzi do samego brzegu, wzdłuż którego nie ma przejścia. Przepiękne widoki raczą nas za Smolarnią nad meandrami Wdy – to ostatni już etap naszej wędrówki. Zapewne wrócimy tu niejeden jeszcze raz, gdyż we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym piękne jest o każdej porze roku, a odległość od Trójmiasta to raptem godzina jazdy samochodem.

🌳 Trasa spacerowa: Bachotek Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 1

Dystans: 13,3 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podejść: 851 m

Suma zejść: 806 m Wojciechstypa poleca tę trasę na spacer W sumie fajna trasa, tylko odcinek ok. 2 km wzdłuż drogi wiewódzkiej nr 15 jest nieciekawy, a nawet niebezpieczny. Niestety nie ma innej możliwości, żeby obejść dookoła jez. Bachotek.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Wyspy Sobieszewskiej Początek trasy: Nowy Staw

Stopień trudności: 1

Dystans: 14,05 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podejść: 671 m

Suma zejść: 673 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Powyższa trasa pokazuje naszą wędrówkę pieszym Szlakiem Wyspy Sobieszewskiej. Szlak rozpoczyna się przy promie samochodowym w Świbnie, a kończy w Górkach Wschodnich przy Tawernie Rybackiej i liczy raptem 14 km. Szlak przemierza bursztynową wyspę głównie obszarami leśnymi, a najwyższym jego wzniesieniem jest Góra Orla, której szczyt wznosi się na 32 m n.p.m. W końcówce trasa wyłania się z wiecznie zielonego lasu iglastego i przechodzi przez główną miejscowość wyspy - Sobieszewo. Znajduje się tu Izba Pamięci Wincentego Pola oraz ciekawe stele, czyli mennonickie pomniki nagrobne, które zobaczyć można przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej (naprzeciwko mostu pontonowego)

W połowie trasy w Orlinkach blisko szlaku znajduje się wieżowy zbiornik wody Kazimierz. W okresie letnim można wejść na jego taras, z którego rozpościerają się przepiękne widoki na całą Wyspę Sobieszewską i Zatokę Gdańską.

Ze szlaku blisko jest też do dwóch rezerwatów przyrody chroniących przede wszystkim ptactwo. Od strony Świbna znajduje się Mewia Łacha, zaś na przeciwległym krańcu wyspy, nieopodal Górek Wschodnich - Ptasi Raj. Przez oba rezerwaty wiodą ciekawe ścieżki dydaktyczne z wieżami widokowymi, z których obserwować można różne gatunki ptactwa wodnego.

