Trasy rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 28 - 29 stycznia? Pomysły na jednodniowy wypad

Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Dojazd do Kartuz i powrót do Gdyni dzięki PKM (w końcu się udało, w sezonie nie polecam). Długo będę pamiętał tegoroczną jesień na Kaszubach. Polecam tą wycieczkę. Nawiguj

Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Strzyży

Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 679 m

Suma zjazdów: 680 m

Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo

Dzisiejsza (wczorajsza) trasa w kierunku Rezerwatu Dolina Strzyży Drogą Wielkokacką, Kleszą Drogą (Drogą Siedmiu Garbów) oraz oczywiście przez Matemblewo.

Tym razem zdecydowałem jechać lewym brzegiem potoku ... no i generalnie na początku było OK a potem skończył się szlak ...

Musiałem się jakoś przeprawić na drugi brzeg Strzyży i pomykać do domu bo późno się zrobiło ;)

Nawiguj