Trasy rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 24 - 25 grudniaPomysły na jednodniową wyprawę

Ścieżki rowerowe po woj. pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Strzyży

Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 679 m

Suma zjazdów: 680 m

Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo

Dzisiejsza (wczorajsza) trasa w kierunku Rezerwatu Dolina Strzyży Drogą Wielkokacką, Kleszą Drogą (Drogą Siedmiu Garbów) oraz oczywiście przez Matemblewo.

Tym razem zdecydowałem jechać lewym brzegiem potoku ... no i generalnie na początku było OK a potem skończył się szlak ...

Musiałem się jakoś przeprawić na drugi brzeg Strzyży i pomykać do domu bo późno się zrobiło ;)

Nawiguj