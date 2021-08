Trasy rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 14 - 15 sierpnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozważasz wyprawę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 14 - 15 sierpnia przygotowaliśmy 10 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim proponujemy na weekend 14 - 15 sierpnia.

Wycieczki rowerowe po woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 sierpnia w woj. pomorskim ma być 28°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 15 sierpnia w woj. pomorskim ma być od 23°C do 28°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Darżlubska i jej skamieniałości Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2

Dystans: 65,2 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 720 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto Puszcza Darżlubska to skarbnica zagadkowych miejsc. Głównym celem naszej rowerowej wizyty było zapoznanie się z wszelakimi skamieniałościami. Na naszej trasie zobaczyliśmy więc liczne głazy narzutowe oraz Kamienny Stół. Szlak doprowadził nas także do tzw. Skałek Połchowskich oraz Grot Mechowskich. Pokonana przez nas trasa niestety nie była łatwa. Przemierzając lasy Puszczy Darżlubskiej trzeba liczyć nie tylko na utwardzone drogi gruntowe, ale także grząskie piachy.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy Szlak Kłodawski Początek trasy: Skarszewy

Stopień trudności: 1

Dystans: 11,42 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podjazdów: 43 m

Suma zjazdów: 44 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto Rowerowy Szlak Kłodawski liczy 11,5 km i łączy Pruszcz Gdański z wsią Grabiny-Zameczek. Szlak oznakowano w terenie kolorem zielonym i jak sama nazwa podpowiada, w większości wiedzie on wzdłuż rzeki Kłodawy. Największą atrakcją jest tu sama przyroda. Żuławy Gdańskie poprzecinane są licznymi rowami i kanałami wzdłuż których rosną charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku. To szlak bardzo łatwy i przyjemny, w szczególności dla początkującego rowerzysty. Przyroda, to pierwszy powód, dla którego warto udać się tym szlakiem.

Drugi, to ciekawostki historyczne docelowej wsi Grabiny-Zameczek. Szlak liczy 11,5 km i łączy Pruszcz Gdański z wsią Grabiny-Zameczek. Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Skalskiego i Powstańców Warszawy. Początkowo szlak wiedzie odseparowaną od jezdni drogą rowerową w kierunku Osiedla Komarowo. Niestety po ok.200 metrach ścieżka kończy się i nie pozostaje nam nic innego jak kontynuowanie jazdy ulicą. Jadąc z dziećmi odcinek ten pokonać można także dzielonym chodnikiem. Z informacji planistów tej trasy, dowiedziałem się, że jeszcze w tym roku, na odcinku od skrzyżowania, gdzie rozpoczyna się szlak rowerowy do osiedla ma powstać nowa droga rowerowa. Na Osiedlu Komarowo, metalowe słupki oraz oznakowania na drzewach wskazują aby odbić w ul Generała Władysława Sikorskiego, która wiedzie do drogi gruntowej – ul. Polskich Kolejarzy. Ta mało uczęszczana, a zarazem bardzo wyboista droga wiedzie wzdłuż trakcji kolejowej doprowadzając turystę do Cieplewa. Przez wieś szlak podąża wzdłuż spokojnej ul. Lotników, która przecina osiedle domków jednorodzinnych. Znajduje się tu także teren rekreacyjny, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Spory plac zabaw, boisko oraz urządzenia do ćwiczeń pod gołym niebem, może być ciekawą przerwą w trasie dla rodziców z dziećmi. Odcinek szlaku z Pruszcza Gdańskiego do Cieplewa, moim zdaniem jest najmniej ciekawy, ale jakoś w końcu z tego miasta trzeba się wydostać. Za Cieplewem Szlak Kłodawski przez chwilę wiedzie jeszcze wzdłuż torów kolejowych, po czym za wiaduktem zagłębia się w teren pól i łąk wiodąc drogą wyłożoną kaflami betonowymi po wale rzeki Kłodawy. Droga ta uczęszczana jest przez pojazdy tylko w okresie prowadzenia prac rolnych więc ruch jest tu niewielki. Na odcinku tym, aż po wieś Grabiny-Zameczek szlak rowerowy oznakowany jest słupkami z metalowymi tabliczkami. Trasa wije się aż po horyzont lewym brzegiem rzeki przez kolejne 8,5 km. Zagadką dla turysty podróżującego szlakiem może być ostatni odcinek wału, po którym wiedzie szlak. Otóż na końcu dojeżdżamy do zamkniętej bramy. Jednak bez obawy, można otworzyć ją i przejechać przez teren prywatny przedostając się tym samym na drugą stronę rzeki Kłodawy, a nieco dalej także Motławy. Po pokonaniu obu mostków, szlak doprowadza nas do docelowej wsi Grabiny-Zameczek. Trasa kończy się nieopodal dawnej krzyżackiej posiadłości, przy ul. Rycerskiej.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Ujście Nogatu Początek trasy: Ustka

Stopień trudności: 1

Dystans: 143,52 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 431 m

Suma zjazdów: 340 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa do Rezerwatu Ujście Nogatu. Celem wycieczki były Złota Wyspa i Wyspa Kępa, które o tej porze roku tętnią życiem. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze kilka innych ciekawych miejsc, które warto również odwiedzić w drodze powrotnej do Gdyni. Polecam tą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Dolina rzeki Unieść - Jezioro Rakowe Początek trasy: Ustka

Stopień trudności: 2

Dystans: 65,1 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 619 m

🚲 Trasa rowerowa: Przez bulwary na Pachołek i Górę Kościuszki Początek trasy: Władysławowo

Stopień trudności: 1

Dystans: 33,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 176 m

Suma podjazdów: 1 076 m

Suma zjazdów: 1 084 m Rowerzystom trasę poleca Tabrzo Zahaczając o molo w Orłowie i Sopocie, szlifując nadbrzeżne bulwary dotarłem do lasu ulubionym podjazdem na Pachołek i Górę Kościuszki. Powrót raczej standardowy Drogą Nadleśniczych. Super pogoda, podobna do wczorajszej chociaż cieplej aż o około 1 stopień! ;)

🚲 Trasa rowerowa: Pętla po Kaszubach Północnych Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 2

Dystans: 82,36 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 551 m

Suma zjazdów: 561 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl Niby z pozoru tak sobie niedziela... jak każda inna rozpoczynająca nowy sezon rowerowy, a dzięki wizycie w pewnej piwniczce w sennej Karwi zmieniła się w ucztę dla oka, duszy i podniebienia ... A ja kto się stało?

Od początku... Wyruszyliśmy z Wejherowa w kierunku Jeziora Żarnowieckiego. Droga przemykała dość szybko podczas jazdy dość dobrej jakości niebieskim szlakiem rowerowym. Leśne szutry skryte pośród podwejherowskich lasów doprowadziły nas nad samo Jezioro Żarnowieckie. Ciepło nie było ... Zimne i dość wietrzne powietrze skutecznie zachęcało do bardziej intensywnego kręcenie i połykania kolejnych kilometrów. Dalsza droga to kilka kilometrów płyt. Może niezbyt komfortowych, ale górale dają radę. Kilka kilometrów asfaltu i znów skryte w lesie leśne dukty. Szybka wizyta na jeszcze pustej plaży w Dębkach i obieramy kierunek na Karwię. A tam nieplanowana wizyta w restauracji Piwniczka u Jerzego Waśkowskiego. To co tam można przeżyć, zobaczyć i posmakować ... tego nie opiszą żadne słowa. Przedsmak tego co tam może Was czekać jest na zdjęciach... Od tej pory wizyta w żadnej restauracji już nie będzie taka sama!!! Droga powrotna w kierunku Wejherowa to w początkowym odcinku sporo asfaltu a później dość lepki i błotnisty leśny dukt. Lekko nie było! Tak czy inaczej warto było się zmęczyć żeby odwiedzić piwniczkę Pana Jerzego!

🚲 Trasa rowerowa: Przez Mierzeję Wiślaną Początek trasy: Ustka

Stopień trudności: 2

Dystans: 171,76 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 675 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl Trasa jednodniowego rajdu rowerowego przez Mierzeję Wiślaną. Celem rajdu była granica RP z Rosją.

Wyruszamy z Gdańska z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim. Dalej wzdłuż brzegów Opływu Motławy i przez Olszynkę docieramy do Rafinerii Gdańskiej. Lokalnym asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego dojeżdżamy do Sobieszewa. Przez Wyspę Sobieszewską przejeżdżamy zalesionym rejonem, tym samym przejazd jest zdecydowanie wygodniejszy ponieważ dookoła hulał całkiem dokuczliwy wiatr. Po raz kolejny mieliśmy okazję zmierzyć się z dość interwałowymi wzniesieniam wyspy. Przygodę z Wyspą Sobieszewską kończymy na przystani promowej w Świbnie. Prom przez Wisłę kursuje do przystani w Mikoszewie. Już w Mikoszewie opuszczamy ucywilizowane rejony Mierzei i chowamy się w leśnych ostępach. Leśnymi duktami docieramy do okolic Jantaru. Tam rozpoczyna się najlepszy etap wyprawy... singiel wzdłuż wybrzeża. Zdjęcia nie oddają w pełni uroku tego miejsca ani frajdy i przyjemności z jazdy jakiej nam dostarczył. Wspaniała zabawa na singlu trała aż do okolic Kątów Rybackich. Dalszy etap jazdy to już leśne dukty nieco piaszczyste ale przejezdne dla roweru górskiego, które doprowadziły nas do Krynicy Morskiej. W Krynicy robimy dłuższą przerwę na obiad i odpoczynek przed dalszą jazdą. W Krynicy Morskiej swój początek ma całkiem niedawno wybudowany odcinek planowanej trasy rowerowej przez Piaski a kończący się tuż przy granicy z Rosją. Wcześniejszy kameralny przejazd leśnym duktem wymagający niekiedy przedzierania się przez trudno przejezdne leśne chaszcze przeistoczył się w jazdę szeroką i wygodną drogą pożarową. Aktualnie wygląda to dość dobrze, ale czy tak będzie w kolejnych latach? Jeżeli na tę drogę nie zostaną wpuszczone samochody, to z pewnością tak. Natomiast w przeciwnym razie droga zmieni się w zwykłą szutrówkę pokrytę tarką i garbami. Oby ten scenariusz się nie ziścił. Po spotakaniu z granicą do Gdańka śmigamy asfaltami. Wybór podyktowany warunkami atmosferycznymi. Całość drogi powrotnej minęła nam w deszczu i dość dokuczliwym wietrze.

🚲 Trasa rowerowa: Do Matemblewa Początek trasy: Żukowo

Stopień trudności: 2

Dystans: 45,88 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 303 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Niedzielna trasa do Matemblewa i z powrotem. Trochę górek po drodze, ale trasa bardzo prosta i przyjemna - taka jak dzisiejsza pogoda. Owszem, był chłodny wiatr, ale piękne słońce rekompensowało chłód.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy Szlak Kłodawski Początek trasy: Ustka

Stopień trudności: 1

Dystans: 11,42 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podjazdów: 43 m

Suma zjazdów: 44 m Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto Rowerowy Szlak Kłodawski liczy 11,5 km i łączy Pruszcz Gdański z wsią Grabiny-Zameczek. Szlak oznakowano w terenie kolorem zielonym i jak sama nazwa podpowiada, w większości wiedzie on wzdłuż rzeki Kłodawy. Największą atrakcją jest tu sama przyroda. Żuławy Gdańskie poprzecinane są licznymi rowami i kanałami wzdłuż których rosną charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku. To szlak bardzo łatwy i przyjemny, w szczególności dla początkującego rowerzysty. Przyroda, to pierwszy powód, dla którego warto udać się tym szlakiem.

Drugi, to ciekawostki historyczne docelowej wsi Grabiny-Zameczek. Szlak liczy 11,5 km i łączy Pruszcz Gdański z wsią Grabiny-Zameczek. Trasa rozpoczyna się przy skrzyżowaniu ulic Generała Stanisława Skalskiego i Powstańców Warszawy. Początkowo szlak wiedzie odseparowaną od jezdni drogą rowerową w kierunku Osiedla Komarowo. Niestety po ok.200 metrach ścieżka kończy się i nie pozostaje nam nic innego jak kontynuowanie jazdy ulicą. Jadąc z dziećmi odcinek ten pokonać można także dzielonym chodnikiem. Z informacji planistów tej trasy, dowiedziałem się, że jeszcze w tym roku, na odcinku od skrzyżowania, gdzie rozpoczyna się szlak rowerowy do osiedla ma powstać nowa droga rowerowa. Na Osiedlu Komarowo, metalowe słupki oraz oznakowania na drzewach wskazują aby odbić w ul Generała Władysława Sikorskiego, która wiedzie do drogi gruntowej – ul. Polskich Kolejarzy. Ta mało uczęszczana, a zarazem bardzo wyboista droga wiedzie wzdłuż trakcji kolejowej doprowadzając turystę do Cieplewa. Przez wieś szlak podąża wzdłuż spokojnej ul. Lotników, która przecina osiedle domków jednorodzinnych. Znajduje się tu także teren rekreacyjny, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Spory plac zabaw, boisko oraz urządzenia do ćwiczeń pod gołym niebem, może być ciekawą przerwą w trasie dla rodziców z dziećmi. Odcinek szlaku z Pruszcza Gdańskiego do Cieplewa, moim zdaniem jest najmniej ciekawy, ale jakoś w końcu z tego miasta trzeba się wydostać. Za Cieplewem Szlak Kłodawski przez chwilę wiedzie jeszcze wzdłuż torów kolejowych, po czym za wiaduktem zagłębia się w teren pól i łąk wiodąc drogą wyłożoną kaflami betonowymi po wale rzeki Kłodawy. Droga ta uczęszczana jest przez pojazdy tylko w okresie prowadzenia prac rolnych więc ruch jest tu niewielki. Na odcinku tym, aż po wieś Grabiny-Zameczek szlak rowerowy oznakowany jest słupkami z metalowymi tabliczkami. Trasa wije się aż po horyzont lewym brzegiem rzeki przez kolejne 8,5 km. Zagadką dla turysty podróżującego szlakiem może być ostatni odcinek wału, po którym wiedzie szlak. Otóż na końcu dojeżdżamy do zamkniętej bramy. Jednak bez obawy, można otworzyć ją i przejechać przez teren prywatny przedostając się tym samym na drugą stronę rzeki Kłodawy, a nieco dalej także Motławy. Po pokonaniu obu mostków, szlak doprowadza nas do docelowej wsi Grabiny-Zameczek. Trasa kończy się nieopodal dawnej krzyżackiej posiadłości, przy ul. Rycerskiej.

🚲 Trasa rowerowa: Do Lasów Otomińskich Początek trasy: Skarszewy

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,97 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 435 m

Suma zjazdów: 416 m Trasę dla rowerzystów poleca Voyo1 Dobra rozgrzewka wokół jezior Bielkowskiego i Otomińskiego. Znikoma ilość asfaltu na trasie powoduje że jedzie się bezpiecznie i można zobaczyć okolice Trójmiasta z innej perspektywy.

W restauracji Tabun w Otominie zjedliśmy smaczny obiad.

Daniel po raz pierwszy na trasie z naszą ekipą.

