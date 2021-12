Trasy nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 11 - 12 grudnia? 3 najlepsze trasy

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 grudnia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 grudnia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo mamy dla Was 3 popularne ścieżki nordic walking w woj. pomorskim. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka piesza brzegiem morza do Gdyni Orłowo. Trasa jest łatwa do pokonania. Wycieczka może mieć charakter cykliczny i ma ca celu podziwianie przyrody z rana. Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gdańskie bastiony nad Opływem Motławy + Łąkowa po rewitalizacji

Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1

Dystans: 8,39 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 230 m

Suma zejść: 229 m

Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Rfx

Spacer zaczynamy pod Urzędem Wojewódzkim, kierujemy się na plac Wałowy, a następnie prosto na Bastion św. Gertrudy. Podziwiamy piękne widoki, schodzimy w dół, mijamy Bramę Nizinną by wspiąć się na szczyt Bastionu Żubr. Widać stąd m, in. panoramę Głównego Miasta. Nieopodal znajduje się Śluza Kamienna Grodza (z 4 wieżyczkami zwanymi dziewicami) oraz ruiny starego XVII wiecznego młyna. Dalej podążamy wzdłuż Opływu Motławy odwiedzając kolejno Bastiony Wilk, Wyskok, Miś, Królik. Za ostatnim z nich po kładce na wysokości ulicy Modrej przechodzimy na Olszynkę, by mostem na wysokości Zawodzia wrócić do Śródmieścia. Okrążamy siedzibę Straży Miejskiej (razem z ich strzelnicą) oraz Zespół Szkół Samochodowych. Za Stadionem GKS Wybrzeże kontynuujemy spacer drugą stroną opływu Motławy i skrótem przez Chłodną docieramy na Łąkową. Ulica ta przeszła w ostatnim czasie rewitalizację, odnowiono niektóre kamienice, wyremontowano nawierzchnię, środkiem ulicy poprowadzono deptak z nowymi drzewkami i małą architekturą. Mijamy dawną zajezdnię tramwajową i zmierzamy w drogę powrotną przez Redutę Wilk, Śluzę Kamienną, by przy Bramie Nizinnej skręcić w ul. Dolna Brama, odwiedzić przystań przy Żabim Kruku i po okrążeniu Baszty Białej zakończyć spacer.

