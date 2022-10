Trasy nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 8 - 9 października3 najciekawsze trasy

Szlaki nordic walking w woj. pomorskim

Jakie ścieżki nordic walking w woj. pomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 krajobrazowe ścieżki nordic walking w woj. pomorskim. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wędrówka wśród torfowisk Doliny Wdy

Początek trasy: Kościerzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 20,11 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podejść: 392 m

Suma zejść: 396 m

Amatorom nordic walking trasę poleca GR3miasto

Wdzydzki Park Krajobrazowy to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. To świetny kierunek dla turystyki, szczególnie w okresie przejściowym, kiedy wokoło jest jeszcze szaro, buro i ponuro. Bory Tucholskie, które mieliśmy okazję przemierzyć pieszo, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki nie tylko wędrownej. W poprzednich naszych relacjach opisywaliśmy wiele tras pieszych, rowerowych, jak i kajakowych tych niezwykle interesujących rejonów. Tym razem nasza pętla pokazuje część parku w obrębie Jeziora Schodno i Doliny Wdy.

Nasza pętla rozpoczyna i kończy się z maleńkiej wsi - Loryniec. Znajduje się ona nieopodal znanej nam dotychczas jedynie z wysokości kajaka - przepięknej Doliny Wdy. Wędrujemy zatem pośród głębokiej rynny Jeziora Schodno oraz licznych torfowisk, które skrywają się w okolicach Schodna. Do najbardziej malowniczych należy użytek ekologiczny – Żabińskie Błoto. Tu także wiedzie ciekawa ścieżka przyrodnicza. Przez najbardziej podmokły teren wędrujemy drewnianą kładką, na końcu której znajduje się pomost, z którego rozpościera się przepiękny widok na całą okolicę. Ścieżkę uzupełniają liczne tablice dydaktyczne oraz ciekawostki dla najmłodszych. Pierwsza część naszej wędrówki pokrywała się z oznakowanym kolorem niebieskim lokalnym szlakiem dydaktycznym zatytułowanym „Życie lasu wokół remizy”.

