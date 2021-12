Trasy nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 01 - 02 stycznia? 3 najciekawsze trasy

Ścieżki nordic walking w woj. pomorskim

Które szlaki nordic walking w woj. pomorskim polecają mieszkańcy? My już to wiemy.

Traseo to aplikacja, dzięki której każdy może zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 interesujące szlaki nordic walking w woj. pomorskim. Wybierz najbardziej atrakcyjną dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 stycznia w woj. pomorskim ma być od nan°C do nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 02 stycznia w woj. pomorskim ma być 7°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: darłówko

Początek trasy: Ustka

Stopień trudności: 1

Dystans: 13,96 km

Czas trwania marszu: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 900 m

Suma zejść: 871 m

Amatorom nordic walking trasę poleca Wojciechstypa

W pochmurny dzień piesza wycieczka z Darłówka do Darłowa bulwarem wzdłuż rzeki Wieprzy. W Darłowie oczywiście zwiedzanie Zamku Książąt Pomorskich i Kościoła Mariackiego. Powrót do Darłówka również bulwarem. Na plaży w Darłówku Wschodnim wreszcie zaświeciło słońce.

Nawiguj