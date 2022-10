Trasy nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie warto iść w weekend 8 - 9 październikaTOP 3 trasy

Szlaki nordic walking w woj. pomorskim

Które trasy nordic walking w woj. pomorskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy ma możliwość zapisania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 ciekawe szlaki nordic walking w woj. pomorskim. Znajdź najciekawszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Gdynia - Bulwar Nadmorski

Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,77 km

Czas trwania marszu: 38 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 56 m

Suma zejść: 51 m

Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Pio.such

Bardzo łatwa i przyjemna, turystyczna trasa o długości niespełna 6km. Rozpoczynamy na parkingu na końcu Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, skąd ruszamy w prawo, w stronę restauracji Barrakuda i Bulwarem Nadmorskim dochodzimy do "domku Morsów" i budki ratowników WOPR, tam zawracamy i mijając Ostrogę, pomniki "Powrót do domu", "Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę", dochodzimy do plaży śródmieście, gdzie drewnianą kładką docieramy do basenu jachtowego - Mariny Gdynia. Nabrzeżem młodych żeglarzy, mijając jacht kluby, nieczynne planetarium, Akademię Morską docieramy do Oceanarium, gdzie zawracamy na Skwer Kościuszki. Mijamy statki Dar Pomorza, ORP Błyskawica, Sea Towers, obieramy kierunek na "Fontannę" a następnie na Park Rady Europy, przez który przechodzimy zmierzając ponownie na Bulwar Nadmorski, lecz tym razem na zacienioną alejkę gruntową, która prowadzi nas na miejsce startu.

