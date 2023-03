Trasy nordic walking w woj. pomorskim. Gdzie iść w weekend 18 - 19 marca3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. pomorskim można trenować niemal wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania tras, które polecają inni. Wspólnie z Traseo chcemy Wam zaproponować 3 interesujące trasy nordic walking w woj. pomorskim. Zawsze na weekend proponujemy Wam nowy zestaw tras do wyboru. Zobacz, jakie ścieżki przygotowaliśmy na weekend.

Trasy nordic walking w woj. pomorskim Które ścieżki nordic walking w woj. pomorskim lubią mieszkańcy? My już to wiemy. Traseo to aplikacja, w której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo wybraliśmy dla Was 3 malownicze ścieżki nordic walking w woj. pomorskim. Wybierz najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Jezioro Bachotek dookoła Początek trasy: Prabuty

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,15 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 863 m

Suma zejść: 860 m Wojciechstypa poleca tę trasę na marsz Jezioro Bachotek należy do największych jezior na Pojezierzu Brodnickim. Niezbyt duża odległość od Brodnicy i dobry dojazd powoduje, że jest do miejsce częstych wycieczek pieszych i rowerowych.

Na wschodnim brzegu jeziora są trzy ośrodki wypoczynkowe. Dużym plusem jest możliwość obejścia (objechania) jeziora dookoła - ok. 14 km po drogach asfaltowych i gruntowych.

Jezioro Bachotek leży w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Oprócz powszechnie występujących łabędzi, różnych gatunków kaczek i zaskrońców, można również zobaczyć czaple siwe i żurawie, a przy odrobinie szczęścia bobra albo krążącego nad lasem bielika.

Dojazd: z Brodnicy ok. 3 km drogą wojewódzką nr 15 w kierunku Olsztyna do Tamy Brodzkiej.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Witomino - Grabówek - Witomino Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,17 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 126 m Me.Encore poleca tę trasę Jest wszystko - żwir, pozostałości asfaltu, korzenie (tylko na jednym podejściu). To w ogóle mój pierwszy spacer z kijami, więc co się będę wymądrzał :).

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Krawędzią Kępy Puckiej Początek trasy: Puck

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,96 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podejść: 1 279 m

Suma zejść: 1 275 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca GR3miasto Pieszy szlak Krawędzią Kępy Puckiej wiedzie z Pucka do Wejherowa. Liczy 34 km i oznakowany jest kolorem niebieskim. Trasa szlaku dzieli się na trzy etapy. Początkowy odcinek wiedzie wzdłuż najeżonego stromymi klifami brzegu Zatoki Puckiej. Kolejny prowadzi wzdłuż granicy rozległych, podmokłych łąk poprzecinanych licznymi kanałami. Rejon ten zwany jest Mostowymi Błotami. Ostatni odcinek marszruty ma charakter leśny i wiedzie wąskimi ścieżkami, pokonując liczne wzniesienia. Pierwszy i ostatni odcinek z pewnością są bardzo malownicze, jednak środkowy należy do wyjątkowo nudnych i, naszym zdaniem, nie do końca przemyślanych.

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego wiele osób wybiera nordic walking. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Uprawianie tego sportu może pomóc zrzucić zbędne kilogramy. Nordic walking to aktywność, która rzadko kończy się kontuzjami, więc jest odpowiednia dla osób w każdym wieku. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

