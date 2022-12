Trasa Kaszubska oficjalnie otwarta! Droga ekspresowa S6 na odcinku Bożepole Wielkie – Gdynia Wielki Kack już służy kierowcom | ZDJĘCIA

Oficjalne otwarcie drogi ekspresowej S6 na odcinku Bożepole Wielkie – Gdynia Wielki Kack odbyło się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia w Strzebielinie (powiat wejherowski), 21 grudnia 2022 r. W uroczystości wziął udział m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Dzisiejsza trasa S6, którą otwieramy, te ponad 40 kilometrów drogi powoduje, że zmienia się układ komunikacyjny na Pomorzu – mówił rzecznik rządu Piotr Müller. - Dla Słupska i Lęborka i wszystkich mieszkańców Polski oznacza to, że droga do Trójmiasta skróci się o 30-50 minut jazdy, tym bardziej biorąc pod uwagę korki, które znamy. Wszystkie pozostałe odcinki drogi S6 również są w fazie realizacji. Cieszę się, bo to faktyczne marzenie mieszkańców Pomorza, które było w głowach, dzisiaj staje się rzeczywistością. Dzisiaj przed Świętami Bożego Narodzenia możemy pojechać już nową jezdnią, a niedługo w całości trasą drogi ekspresowej S6.