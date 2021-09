Transporty odpadów zza granicy przez pomorskie porty. Część z nich trafia do nas nielegalnie

- Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostu ilość wytwarzanych odpadów, a jednocześnie stale rosną koszty (ceny) ich prawidłowego, zgodnego z prawem i zasadami ochrony środowiska, zagospodarowania. Próba uniknięcia tych kosztów prowadzi do nadużyć i tworzenia procederów, które pozwalają zapłacić mniej. Częstym modelem jest sytuacja, w której wytwórca odpadów chcąc się ich pozbyć natrafia na atrakcyjną cenowo „ofertę”. Przekazuje swoje odpady do utylizacji i oczywiście płaci za tę usługę. Finał jest taki, że odpady nie trafiają do przetwarzania czy utylizacji ale do nielegalnie zorganizowanego magazynu (wynajęta hala, magazyn, plac) a następnie porzucane. Ktoś kto przyjął odpady przyjął też opłatę za ich utylizację ale ostatecznie kosztów tej utylizacji nie ponosi - odpady zostawia na nie swojej nieruchomości – tłumaczyła działanie szarej strefy Agnieszka Fiuk ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami.