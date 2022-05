Transport z Władysławowa do Danii lub na Litwę przez morze. Nowe szlaki żeglugowe poprowadzą przez pomorski port?

Chcą stworzyć warunki do wydajniejszego transportu w ciągu drogi morskiej E60.

Z założenia, projekt ten ma stworzyć warunki zwiększenia roli małych i średnich portów w znaczeniu na rynku międzynarodowym, oraz włączyć je do zintegrowanego systemu transportowego. W następnej kolejności podnieść także ich konkurencyjność, a w efekcie rozkręcić lokalną gospodarkę.

To właśnie w dniach od 10 do 12 maja 2022 r. testowano na trasie Vordingborg (Dania) – Władysławowo – Kłajpeda (Litwa). W ramach rejsu pilotażowego statek duńskiego armatora Baltic Shipping Company A/S o nazwie Anita Hagedorn (prawie 75 m długości, 10,5 m szerokości) przypłynął z Danii, zacumował w porcie we Władysławowie (by pokazać możliwości obsługi większych jednostek), a następnie udał się do Kłajpedy na Litwie.