Transport opon wyrzucony w lesie w okolicach Lipusza. Straż leśna szuka sprawcy

Zaśmiecanie lasu często nasila się sezonowo - w maju i czerwcu, kiedy letnicy rozpoczynają sezon i porządkują domki, a także we wrześniu i październiku, kiedy kończą letni wypoczynek i wyrzucają wszystko, co nie nadaje się do przechowania.

W przypadku opon wyrzuconych w okolicy Lipusza wiadomo, że odpowiedzialna za to jest firma, a nie osoba indywidualna. Niestety, sprzątanie obciąża budżet nadleśnictwa. Tylko we wrześniu trzeba było zapłacić ok. 6 tys. zł, za wywóz śmieci, a od początku roku do września aż 50 tys. zł. Uprzątnięcie opon to koszt od 1500 do 2000 zł.