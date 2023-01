Transport ładunków poza sezonem. Dziś przepłynęły barki przez śluzę w Przegalinie z niecodziennym transportem

Śluza w Przegalinie w Gdańsku łączy drogą wodną Port Gdański z pozostałą częścią kraju. To rozwiązanie pozwala na przetransportowanie w szybki sposób ładunków, które dotarły na statkach. Latem w ciągu jednego dnia może przepłynąć tędy nawet kilkanaście jednostek, jednak po sezonie nie zdarza się to zbyt często.

Barki przepłynęły przez kanał w Przegalinie

Korzystanie z żeglugi zimowej może odbyć się zimą, jednak z zachowaniem niezwykłych środków ostrożności. Taka sytuacja miała miejsce w środę 18 stycznia 2023 roku. Dwa pchacze o godzinie 7:00 przeprawiły się przez kanał w Przegalinie. Odstawiły one pierwszy transport w Płocku i nocą zwróciły do portu w oczekiwaniu na kolejny ładunek. Było to możliwe dzięki nowemu, odblaskowemu oznakowaniu toru wodnego.