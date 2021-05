Tramwaje wodne pod znakiem zapytania. Wyczerpała się współpraca miasta i armatora

Rejsy tramwajów wodnych były w znacznej mierze finansowane z samorządowego budżetu (nawet do 2 mln zł rocznie). W 2012 r. w przetargu wyłoniono operatora rejsów - Żeglugę Gdańską.

W 2012 roku ruszyły rejsy tramwajów wodnych z centrum Gdańska na Wyspę Sobieszewską i do Brzeźna. Był to jeden z elementów programu rewitalizacji szlaków wodnych. W tegorocznym sezonie rejsów nie będzie.

Gdańsk: Tramwaj wodny do Sobieszewa. Dodatkowy przystanek linii F6 przy wyremontowanym nabrzeżu

W ramach projektu utworzono również przystanki tramwajów wodnych (przy linii F5 były to Żabi Kruk - Zielony Most - Targ Rybny - Wiosny Ludów - Nabrzeże Zbożowe - Twierdza Wisłoujście - Westerplatte - Latarnia Morska – Brzeźno, a przy linii F6 Sienna Grobla II - Tamka - Narodowe Centrum Żeglarstwa – Sobieszewo). Przez ostatnie lata, do pandemicznego roku ubiegłego, popularność tramwajów wodnych rosła. Np w 2018 r. z rejsów tramwajami (kursowały głównie w okresie wakacyjnym) na obu liniach skorzystało 65 tys. pasażerów - o 54 tys. więcej niż w roku 2012).