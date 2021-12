Tramwaje w Gdańsku pojadą szybciej. Jakie zmiany czekają na gdańszczan?

Jak wynika z informacji UMG zmodyfikowane programy sygnalizacji świetlnej jeszcze w tym roku zostaną przekazane do wdrożenia. Jeszcze w 2021 roku wzdłuż al. Armii Krajowej i al. Adamowicza tramwaje pojadą szybciej. Od stycznia 2022 roku zmiany zostaną wprowadzone od odcinku ul. Budapesztańskiej do pętli autobusowo-tramwajowej na Siedlcach.

Tramwaje pojadą szybciej. Czas przejazdu skróci się o 2 minuty

Od stycznia 2022 roku na wspomnianej już trasie od ul. Budapesztańskiej do pętli na Siedlcach czas jazdy rozkładowej zmniejszy się z 9 do 7 minut, co oznacza - zdaniem UMG - poprawę o 22 procent.