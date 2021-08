Tragiczny pożar plebanii w Nowym Stawie. Nie żyje ksiądz Jerzy Piątkowski. Śledczy ustalają przyczynę pożaru [zdjęcia, wideo] Jacek Wierciński Radosław Konczyński

Niestety, pożar plebanii w Nowym Stawie, do którego doszło we wtorek nad ranem (10.08.2021 r.), to nie tylko wielkie straty materialne, ale przede wszystkim ludzka tragedia. W budynku znaleziono ciało jednego z księży. Śledczy ustalają przyczyny tragicznego zdarzenia.