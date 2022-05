Tragedia w Sławutówku (16.05.2022): nie żyje piesza po zderzeniu ciężarówki z osobówką na DW 216 | ZDJĘCIA, NADMORSKA KRONIKA POLICYJNA

Wezwanie do zdarzenia drogowego na drodze wojewódzkiej nr 216 w Sławutówku wpłynęło z WCPR do puckich służb ratunkowych o godz. 8:41. Wstępnie informowano o kolizji ciężarówki z osobówką. Chwilę później okazało się, że potrącona została również piesza.

- Natychmiast po otrzymaniu wezwania na miejsce zdarzenia udały się trzy zastępy z JRG Puck oraz OSP Mrzezino. Na m miejscu pracuje również załoga ZRM oraz policja - mówi kpt. Krzysztof Minga, oficer prasowy KP PSP w Pucku. - Droga jest nieprzejezdna.

Z relacji naocznych świadków wynika, iż samochód osobowy zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić kobietę, natomiast ciężarówka nie wyhamowała i uderzyła w osobówkę, co doprowadziło do potrącenia pieszej.

Pomimo udzielanej pomocy i przeprowadzanej reanimacji, kobiety niestety nie udało się uratować.