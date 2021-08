Tragedia na porodówce w bytowskim szpitalu. Nie żyje noworodek. Trwa prokuratorskie śledztwo

Do zdarzenia doszło we wtorek 3 sierpnia 2021 r. Tego dnia rano mieszkanka powiatu bytowskiego w dziewiątym miesiącu ciąży podejrzewała, że zaczyna rodzić. Razem ze swoim partnerem wezwała karetkę. Przewieziona została do Szpitala Powiatu Bytowskiego. Co do tych faktów nikt nie ma wątpliwości. Kolejne jednak są przedstawiane w różny sposób, w zależności od tego, kto o nich mówi.