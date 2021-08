Tradycyjne, wakacyjne spotkanie siatkarzy Trefla Gdańsk z kibicami na plaży. Wojciech Grzyb zaskoczony niespodzianką

Już po raz szósty Trefl Gdańsk pierwsze spotkanie dla kibiców przed nowym sezonem PlusLigi zorganizował jeszcze w trakcie wakacji, w pierwszych tygodniach okresu przygotowawczego. W 2021 roku wydarzenie odbyło się w Molotece na Lotosie Stadionie Letnim Gdańsk. Z grupą około 150 fanów spotkało się 12 graczy Trefla – nie było bowiem Karola Urbanowicza i Jordana Zaleszczyka, którzy z kadrą U-21 przygotowują się do mistrzostw świata, a także Moritza Reicherta, który z reprezentacją Niemiec szykuje się do mistrzostw Europy, ale jego zastąpił młody przyjmujący Aleksiej Nasewicz, który również przez cały okres przygotowawczy jest włączony do treningów z pierwszą drużyną. Siatkarze zaprezentowali się kibicom, a nowe twarze „gdańskich lwów” przywitały się z fanami.

– Słyszałem, że panuje tutaj dobry klimat do grania i mam nadzieję, że w tym sezonie razem sprawimy, że w Ergo Arenie będą panować tylko pozytywne emocje – mówił Patryk Łaba. Z kolei Lukas Kampa dostał gromkie brawa, gdy na koniec swojej wypowiedzi dodał, że po Mariuszu Wlazłym i PGE Skrze Bełchatów teraz mamy jeszcze jeden silny zespół, z którym musimy w tym sezonie wygrać – Jastrzębski Węgiel. To właśnie w barwach jastrzębian Lukas występował przez ostatnie pięć sezonów, kończąc minione rozgrywki ze złotym medalem mistrzostw Polski.