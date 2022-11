Tradycyjne potrawy na wigilię Bożego Narodzenia. Jakie dania powinny znaleźć się na stole? 12 tradycyjnych potraw wigilijnych. Lista

Wigilia Bożego Narodzenia: potrawy. Dlaczego powinno być ich 12?

Wigilia Bożego Narodzenia to czas spotkań, w którym rodziny zasiadają do uroczystych kolacji. W domach, które przestrzegają tradycji, na stoły trafia dwanaście potraw. Ta liczba nie jest przypadkowa. Dawniej symbolizowała ona bogactwo. To także liczba apostołów, którzy razem z Jezusem zasiadali do ostatniej wieczerzy.