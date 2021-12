Towary jednak nie popłyną Wisłą? Przeszkodą ma być Zielony Ład. Inwestycje w szlaki wodne mają szkodzić środowisku

Krajowy Program Żeglugowy do 2030 r. nie zawiera żadnych inwestycji mających poprawić żeglowność Wisły, na odcinku Gdańsk – Bydgoszcz, i dalej do Warszawy. Modernizacja istniejącej infrastruktury, została zaplanowana jedynie na Odrze. Natomiast finalizacja wieloletnich programów rewitalizacji dróg wodnych na obu tych rzekach, jest przewidziana na lata 2050 plus, a nawet później – tak wynika z informacji przedstawionych przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury na niedawnych obradach Parlamentarnego Zespołu Dróg Wodnych. Bardzo możliwe zatem, że w najbliższych latach towary nie popłyną Wisłą z Gdańska, a przynajmniej nie w takim zakresie tonażowym, jaki planowano.