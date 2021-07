Tour de Konstytucja PL. Rodzinny piknik obywatelski w Gdańsku. „Priorytetem jest dialog, dość dzielenia społeczeństwa”

Tour de Konstytucja PL. Rodzinny piknik obywatelski w Gdańsku

Podczas pikniku można było m.in. porozmawiać z prawnikami. Z kolei w mobilnym punkcie pocztowym każdy uczestnik wydarzenia mógł napisać i symbolicznie wysłać „List do Polski” i „List do Europy”. Pojawił się też tour-bus. To pojazd, który w ramach akcji Tour de Konstytucja PL, jeździ po Polsce już od 4 czerwca. Na Pomorzu można było go zobaczyć m.in. w: Kępicach, Ustce, Lęborku, Słupsku, Bytowie, Człuchowie, Chojnicach. Auto wozi kapsułę ze specjalnym egzemplarzem polskiej konstytucji w formie zwoju.

Spotkanie w Gdańsku rozpoczęło się wysłuchaniem preambuły do konstytucji, a na zakończenie można było złożyć podpis na zwoju ustawy zasadniczej.