Totalny bałagan przy Wybickiego w Miastku. Mieszkańcy się skarżą, a urzędnicy kiepsko tłumaczą

Ulica Wybickiego w Miastku to jedna z dróg krajowych – 21 – łącząca to miasto ze Słupskiem, którą każdego dnia przejeżdża masa samochodów. To taka trasa, o której zwykle się mawia – reprezentacyjna. Niestety nie można tak powiedzieć o tej konkretnej. Mieszkańcy żalą się zwłaszcza na nieporządek pomiędzy dwoma wielorodzinnymi budynkami nr 9 i 10. Znajduje się tam skwerek zieleni z murkiem.

- No jest ten nasz placyk nieszczęsny. Pijaki ciągle przesiadują na murku i piją. Teraz ostatnio cały czas butelki leżą po tych małych setkach. Papierów to nawet nie zliczę. Niedopałków papierosów masa. A jeszcze jest mnóstwo potłuczonego o murek szkła. Nie można przejść swobodnie. Ciągle sprzątać trzeba. Nawet fekalia. Nikt o to nie dba - żali się jedna z mieszkanek (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). - Może któryś z urzędników by się tutaj wybrał? Może policja mogłaby tu częściej zaglądać? Trzeba znaleźć metodę, żeby zahamować to szaleństwo. Kontrole porządku mogą być przecież częściej, żeby się wszyscy nauczyli, że śmiecić nie wolno. Raz na ruski rok miasto posprząta i myśli, że już będzie dobrze – zaznacza kobieta.

Terenami miejskimi w Miastku opiekuje się Zarząd Mienia Komunalnego. Tutaj nikt nie chciał z nami na ten temat rozmawiać. Usłyszeliśmy, że mamy napisać e-maila do… urzędu. Tak też zrobiliśmy.

„W odpowiedzi na wniosek z dnia 11 stycznia 2023 r. dotyczący bloków przy ul. Gen. Wybickiego nr 9 i 10, informuję, że przedmiotowy teren stanowi w części własność Gminy Miastko oraz w części współwłasność Miasteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i mieszkańców.

Obszar stanowiący własność Gminy Miastko porządkowany jest przez pracowników Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku, tereny miejskie są codziennie kontrolowane i, w razie takiej konieczności, niezwłocznie porządkowane” - czytamy w odpowiedzi, które przygotowała inspektor ds. administrowania drogami w Urzędzie Miejskim w Miastku Anna Iwa.