Tor dla rowerzystów wyczynowych powstał w Starogardzie Gdańskim. Kto może z niego skorzystać?

Z nowo wybudowanego toru dla rowerów górskich i BMX będą mogli korzystać po ogłoszeniu uchwały w Dzienniku Urzędowym i jej uprawomocnieniu się. Wojewoda Pomorski ma na to 30 dni.

– Tor dla rowerów górskich i BMX w Starogardzie Gdańskim to znakomita atrakcja dla wprawionych „w boju” miłośników dwóch kółek. Ze względu na skalę trudności zainstalowanych na niej przeszkód przeznaczony jest bardziej dla rowerzystów o zaawansowanych umiejętnościach. Oczywiście korzystać z niego mogą również osoby początkujące czy średnio zaawansowane w sportach rowerowych. Warunek jest jeden – wszyscy muszą przestrzegać obowiązujących na obiekcie zasad bezpieczeństwa, zawartych w Regulaminie korzystania z toru, który Rada Miasta przyjęła w środę 19 maja. Aby oficjalnie otworzyć tor, Regulamin musi stać się prawem miejscowym, czyli podjęta przez Radę uchwała musi być prawomocna, co zgodnie z przepisami następuje 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego – mówi Tadeusz Błędzki, wiceprezydent miasta .

Starogardzki obiekt będzie połączeniem dwóch torów. Pierwszy z nich to odpowiednik górskiej ścieżki rowerowej tzw. single tracka o długości ok. 300 metrów .

Tuż przed zjazdem na mostek rowerzyści muszą pokonać dość osty zakręt, który wymaga wyhamowania prędkości i sporych umiejętności, by nie wypaść z bandy. Zgodnie z sugestią użytkowników tej trasy ze względu na bezpieczeństwo zobowiązali wykonawcę do przeprofilowania istniejącej tam bandy. Profil ma być poprawiony w ciągu najbliższego tygodnia.

Tor dla miłośników BMX

Druga trasa to ok. 180-metrowy odcinek. To tor przeznaczony dla miłośników jazdy na BMX-ach. Stromy zjazd prowadzi w kierunku pięciu przeszkód o różnej skali trudności, które umożliwiają wykonywanie skoków, zwrotów i innych rowerowych akrobacji.