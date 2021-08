Top Of The Top Sopot Festival za nami. Artyści i dziennikarze jako konferansjerzy na scenie

Trzeci i ostatni dzień Top Of The Top Sopot Festival 2021 miał być inny, niż wszystkie dotychczasowe koncerty i.. był. Po raz pierwszy jubileusz na scenie Opery Leśnej nie świętowała gwiazda muzyki tylko stacja telewizyjna. Dlatego w rolę prowadzących wcielili się jej dziennikarze, którzy oprócz wspomnień, aluzyjnie nawiązywali także do polityki. Piotr Jacoń przypomniał, że wychował się kilka ulic dalej od i jako ten chłopiec z Sopotu podsłuchiwał festiwal zza płotu. Ale mówił też, że wszyscy powinniśmy walczyć o prawa mniejszości, bo wszyscy, każdy z nas, może się tą mniejszością stać. Andrzej Morozowski żartował z kolei, że: "Nauczyliśmy się ostatnio, jak niebezpieczne może być połączenie muzyki i polityki, a właściwie... muzyka i polityki. A mimo to zdecydowaliśmy się przed państwem wystąpić". Najczęściej pojawiającym się na scenie słowem było słowo wolność.

Ten koncert różnił się od poprzednich także pod innym względem. Tym razem było mniej zabawy, a więcej refleksji w piosenkach. Dobór piosenek był najczęściej nieprzypadkowy. Z przesłaniem.