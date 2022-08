Top of the Top Sopot Festival: kreacje gwiazd. Najlepsze stylizacje w Operze Leśniej w Sopocie. Sporo zdjęć

Top of the Top Sopot Festival. Kiedy odbędzie się festiwal w Sopocie, emitowany w TVN?

Top of the Top Sopot Festival to wydarzenie, które emituje TVN. W tym roku odbędzie się ono od 16 do 19 sierpnia. Przez pierwsze trzy dni w Operze Leśnej wystąpią artyści, którzy dostarczają widzom muzycznych emocji. Czwartego zaplanowano wieczór komediowy. Na scenie zagoszczą największe gwiazdy sceny kabaretowej.

