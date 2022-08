Top Model 11 coraz bliżej. Jak zmieniło się jury? Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Dawid Woliński, Kasia Sokołowska na starych zdjęciach

Top Model: zwycięzcy. Kto do tej pory wygrał program?

Program Top Model zadebiutował na antenie TVN 8 września 2010 roku. Do 2013 roku brały w nim udział tylko kobiety, od 2014 roku do walki o zwycięstwo stają także panowie. Do tej pory wyemitowano 10 edycji. Lista zwycięzców prezentuje się następująco:

Paulina Papierska,

Olga Kaczyńska,

Zuzanna Kołodziejczyk,

Osuenhe Ugonoh,

Radosław Pestka,

Patryk Grudowicz,

Katarzyna Szklarczyk,

Dawid Woskanian,

Mikołaj Śmieszek,

Dominika Wysocka.

