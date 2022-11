TOP 100 Pomorza. Zobacz, które pomorskie firmy miały największe zyski, najwięcej zainwestowały, wyeksportowały i zatrudniały

- Jeżeli spojrzymy na dane pomorskich firm, to niewątpliwie mamy powody do radości - podkreśla Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. - Przychody setki największych firm na Pomorzu osiągnęły niemal 150 miliardów złotych. Nasz region na sam eksport produkuje towary wartości rzędu 25 miliardów złotych, a jest to kwota, która cały czas rośnie.

We wtorkowym wydaniu „Dziennika Bałtyckiego” (15.11.2022) ukazało się pełne wydanie rankingu TOP 100. Przedsiębiorstwa z najbardziej spektakularnymi osiągnięciami zostały wyróżnione w kategoriach: Najlepszy Inwestor, Najlepszy Eksporter, Najbardziej Zyskowna Firma, Najlepszy Pracodawca oraz Najbardziej Dynamiczna Firma.

Zobacz największe firmy według zysków brutto, rentowności, wielkości eksportu, inwestycji i zatrudnienia.