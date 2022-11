TOP 100 Pomorza. Zobacz, jakie wyniki mają największe pomorskie firmy!

- Jeżeli spojrzymy na dane pomorskich firm, to niewątpliwie mamy powody do radości - podkreśla Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny „Dziennika Bałtyckiego”. - Przychody setki największych firm na Pomorzu osiągnęły niemal 150 miliardów złotych. Nasz region na sam eksport produkuje towary wartości rzędu 25 miliardów złotych, a jest to kwota, która cały czas rośnie.