TOP 100 Pomorza. Ranking największych firm regionu. Czekamy na zgłoszenia!

Gospodarka i przedsiębiorstwa borykały się z pandemią Covid-19, która odcisnęła się na wielu branżach. Na jednych pozytywnie, firmy odnotowały wzrost sprzedaży. Na innych negatywnie. Lockdowny wiosenne i letnie uderzyły w wyniki finansowe, wielkość zatrudnienia, nakłady inwestycyjne, wielkość eksportu. Dla wielu firm oznaczało to przerwanie wieloletniej ścieżki wzrostów i dynamicznego rozwoju.

Jak co roku w rankingu TOP 100 Największych Firm Pomorza zaprezentujemy zestawienia przychodów ze sprzedaży, zysków brutto, zatrudnienia, inwestycji, rentowności. Rankingi obudowane zostaną komentarzem rynkowych ekspertów.

W specjalnym dodatku do "Dziennika Bałtyckiego", który ukaże się 25 października, przyjrzymy się także wydarzeniom gospodarczym w regionie oraz perspektywom na nadchodzące miesiące i lata. Każde wydanie rankingu to wyjątkowe i spektakularne wydarzenie dla pomorskiego środowiska gospodarczego. To jedyne tego typu opracowanie przedstawiające wyniki finansowe pomorskich firm.