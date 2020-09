TOP 100 Pomorza 2020. Konkurs i ranking firm najlepszych i największych w regionie! Czekamy na zgłoszenia firm z województwa pomorskiego

Udział w konkursie jest bezpłatny. Aby wziąć udział wystarczy wypełnić zgłoszenie. Czekamy w terminie do 5 października 2020 roku.

Oceny pretendentów do nagród podejmie się kapituła gromadząca przedstawicieli największych pomorskich organizacji przedsiębiorców, izb przemysłowych, parków technologicznych, związków branżowych, środowiska naukowego oraz redakcji Dziennika Bałtyckiego. Taka reprezentacja zapewni miarodajną i rzetelna ocenę osiągnięć i perspektyw.

Ranking firm na Pomorzu. Zgłoś swoją!

To już 24 edycja rankingu TOP 100 Pomorza, prezentującego największe firmy w województwie. To jedyne takie zestawienie w regionie. To także druga edycja konkursu TOP 100, który wyłoni najlepsze i najciekawsze firmy oraz gminy przyjazne biznesowi.

28 października 2020 roku opublikujemy doroczny ranking TOP 100 największych pomorskich firm i zaprezentujemy zdobywców nagród w konkursie dla pomorskich firm!

Każde wydanie rankingu to wyjątkowe i spektakularne wydarzenie dla pomorskiego środowiska gospodarczego. Tak jak w ubiegłym roku odnotujemy i pokażemy nie tylko wyniki finansowe. Docenimy osiągnięcia firm, które z racji swojej wielkości mogą nie znaleźć się w zestawieniu, dopiero co zaczęły działalność, mają za to na swoim koncie inicjatywy i projekty godne wyróżnienia. Wiemy jak ważne są kwestie pozafinansowe, miękkie umiejętności szerszego spojrzenia przez biznes na otoczenie i społeczność, w której funkcjonują firmy, a także umiejętność dostrzeżenia potrzeb biznesu.