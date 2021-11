TOP 10 najlepszych produktów roślinnych, czyli polskie superfoods. Jedz zdrowo, wzmacniaj odporność OPRAC.: Kamila Kubik

Superfoods możemy wykorzystać do sałatek, dań na ciepło, na ich bazie przygotować koktajle. Pamiętajmy, że warzywa i owoce najlepiej jadać na surowo lub poddawać niewielkiej obróbce termicznej, czyli gotować na parze do 5 minut.

Nasiona chia, jagody goji są dziś niezwykle popularne - dodajemy je do deserów, koktajli, owsianek... Mają mnóstwo składników odżywczych, należą do tzw. superfoods. Ale superprodukty, pełne wartościowych składników odżywczych, to także dostępna na co dzień polska żywność - kiszona kapusta, siemię lniane, brokuły, buraki - prawdziwe bomby witaminowe! Korzystajmy z nich szczególnie dziś, gdy warto zadbać o odporność. KLIKNIJ W GALERIĘ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ