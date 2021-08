Tomasz Korynt: Szkolenie młodzieży będzie miernikiem działań nowego prezesa PZPN

Uczciwie muszę powiedzieć, że nie śledziłem dokładnie programów wyborczych obu kandydatów na prezesa PZPN - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Tomasz Korynt, były znakomity zawodnik Lechii Gdańsk i Arki Gdynia.

Nowy prezes PZPN, Cezary Kulesza, to m.in. były prezes Jagiellonii Białystok, dziś biznesowo związany z Podlasiem. Czy jego wybór będzie miał znaczenie dla pomorskiego futbolu? Argumentem za jest obecność w nowym zarządzie PZPN Radosława Michalskiego, czyli prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

- Z wypowiedzi nowego prezesa usłyszałem, że będzie współpracował z wszystkimi członkami poprzedniego zarządu PZPN, obsadzając nimi stanowiska w związku - dodaje Tomasz Korynt. Jeśli ta deklaracja się potwierdzi to i z Gdańskiem i Pomorzem powinno mu być po drodze.

Moja ocena wybory prezesa? Wydaje mi się, że jakaś nowa twarz, to nowe spojrzenie, które pozwoli pójść krok naprzód - dodaje Korynt. Problemów do rozwiązania jest mnóstwo wszędzie, nie tylko na Pomorzu. Nie słyszałem natomiast żadnych deklaracji nowego prezesa na temat szkolenia młodzieży. To tu jest ogromne pole do popisu, bo wyniki reprezentacji Polski, które są wykładnią pracy prezesa biorą się z mądrego szkolenia i dorastania młodzieży - dodaje były piłkarz.