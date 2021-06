Tomasz Kłos: Na boisku musi być odpowiedzialność i zdyscyplinowanie. Tylko wtedy można liczyć na dobry wynik

Po przegranej inauguracji Euro 2020 do dziennikarzy na stadionie w Gdańsku wyszedł Grzegorz Krychowiak. Czy takie konferencje prasowe to dla piłkarza wyzwanie?

Tuż po spotkaniu to najgorętszy okres. Wszystko dzieje się wtedy na gorąco. Krytyka spływa z różnych stron Polski od dziennikarzy, od kibiców. Trzeba to przeżyć. Jeżeli gra się poniżej oczekiwań, a te oczekiwania są duże, to później trzeba się z tym liczyć. Myślę, że piłkarz jest do tego przyzwyczajony. Na konferencję prasową wyszedł akurat Grzegorz i wystawił klatę. Chwała mu za to, bo przecież nie będzie mówił, że nic się nie stało. Dzisiaj już nieco chłodniej do tego podchodzimy, chłodniej to oceniamy. Od jutra rozdział Słowacja powinien być zamknięty, a otwarty rozdział Hiszpania.

Przed nami te trudniejsze rozdziały z Hiszpanią i Szwecją. Co po tak złym otwarciu turnieju można pozytywnego zbudować w głowach zawodników?

Nieraz to jest taki pstryczek, który się dostaje. Przy dobrej analizie, rozpoznaniu kolejnego przeciwnika to się przydaje. Hiszpanów ciężko rozpoznawać, bo wiadomo, że oni są jedną z drużyn, przeciwko której nie można grać otwartej piłki. Taka taktyka może się skończyć źle nie tylko dla Polski, ale i dla dużo silniejszych rywali. Poprzeczka pójdzie teraz znacznie do góry. Trzeba sobie powiedzieć, że nie będzie to łatwy mecz. Historia piłki nożnej to także mecze, w których zdecydowany faworyt je przegrywał. Wszystko jest w głowach zawodników. Tutaj chodzi o odpowiedzialność. Jeśli piłkarze na boisku będą odpowiedzialni i będą grali bardzo zdyscyplinowanie, to uważam, że powinno być dobrze. Pamiętajmy, że z Hiszpanią minuta dekoncentracji oznacza stratę bramki, a wtedy cały plan idzie do kosza. Otwartej gry nie będziemy prowadzić i bardziej będziemy za piłką biegać.