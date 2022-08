Tomasz Karolak: Gdynia jest fenomenalnym miastem do życia. Lubię moje dialogi z kibicami z ogródków na Świętojańskiej ROZMOWA

Aktorzy, popularni prezenterzy nie kojarzą się z triathlonem. Pan próbuje swoich sił w tym sporcie od lat. Co jest magnesem?

Wydaje mi się, że to taka narodowa polska cecha, że my porywamy się na rzeczy niemożliwe i one nam wychodzą. I tak jest w historii Polski, że wszystkie ataki i obrony z góry skazane na niepowodzenie, nagle się udawały. My jako Polacy chyba nie potrafimy przebywać zbyt długo w jakiejś stabilizacji. Już kiedyś zastanawiałem się nad tym, co takiego jest w triathlonie, że tak przyciąga. Pierwszą propozycję (wzięcia udziału w zawodach – przyp.) dostałem 12 lat temu, a ważyłem 124 kg. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, że ukończę jakikolwiek z tych dystansów. Rzeczywiście coś takiego jest, kiedy wchodzi w głowę taka intencja i zaczyna się walka ze sobą samym, to powoduje wydzielanie się adrenaliny, która nakręca. To jest za każdym razem, kiedy idzie się na trening, kiedy trzeba przebiec parę kilometrów czy przepłynąć.