Tomasz Kaczmarek ma zostać nowym trenerem Lechii Gdańsk. Pożegnał się z Pogonią Szczecin i ma podpisać kontrakt z Gdańsku

Tomasz Kaczmarek już w przeszłości był kandydatem na trenera Lechii Gdańsk. W 2014 roku, kiedy klub przejął Franz Josef Wernze, właśnie Kaczmarek miał przejąć biało-zielonych, ale wtedy do tego nie doszło. Tym razem raczej już nic nie stanie na przeszkodzie.

Kaczmarek ostatnio pracował jako asystent trenera Kosty Runjaicia w Pogoni Szczecin. To nie przypadek, że właśnie po odejściu Stokowca z Lechii rozwiązał kontrakt z klubem ze Szczecina i pożegnał się z drużyną. Teraz ma pojawić się w Gdańsku, podpisać kontrakt i zostanie zaprezentowany jako nowy trener gdańskiego zespołu.

- Nowy trener musi znać bardzo dobrze ekstraklasę! To jest podstawa - powiedział Adam Mandziara, szef rady nadzorczej Lechii, dla "Przeglądu Sportowego" i dodał, że to właśnie Kaczmarek jest głównym kandydatem na to stanowisko.