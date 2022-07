Tomasz Fornal: Staram się wykorzystywać, jak tylko mogę, ten czas treningów w reprezentacji Polski

Umówmy się, że wygrał pan pierwszego seta meczu Polska - Chiny. Zgoda?

Nie wiem. Wydaje mi się, że troszkę nerwowo wystartowaliśmy na początku. Na pewno na zagrywce każdy może rozegrać takie spotkanie. Potem już Kuba (Kochanowski - przyp.) udowodnił w drugim i trzecim secie, że potrafi zagrywać. Trafiło na mnie i cieszę się z tego powodu. Gdzieś też miałem problemy z tym elementem na turnieju w Kanadzie. Cieszę się więc, że udało się to w pewien sposób zamazać.

Ten pierwszy set okazał się decydujący dla całego spotkania. Napędził was?

Na pewno. Wydaje mi się też, że Chińczykom trochę głowy opadły. Można powiedzieć, że mieli już praktycznie wygranego pierwszego seta, bo mieli dużą przewagę, trzypunktową w końcówce. To jest męska siatkówka i tutaj rzadko odrabia się takie straty. Nam się udało i to na pewno w jakiś sposób nas podbuduje. Takie zwycięstwo 3:0 rzeczywiście może nam pomóc po spotkaniu z Iranem (przegranym 2:3 na inaugurację w Ergo Arenie - przyp.). Ktoś kiedyś bardzo mądrze powiedział, że porażki uczą dużo więcej, niż zwycięstwa. Robimy wszystko, żeby wygrywać, ale nawet taka porażka 2:3 po całkiem niezłym meczu z Iranem, może nam w najbliższej przyszłości dać pożytek. Wnioski wyciągnęliśmy po analizie zapisu wideo. Są rzeczy, na których musimy się skupić. Gdybyśmy wygrali w trzech setach do 15 punktów, to nie byłoby czego analizować.